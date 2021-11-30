Москва, 30 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. За повышением размера заработной платы во время пандемии коронавируса к работодателям обратились 39% работающих жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

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Чаще с руководителями в течение последних 1,5 лет говорили о повышении оплаты труда просили мужчины, чем женщины — 43% против 35% и работники зарплатой более 80 тыс. руб. (47%), реже — граждане с зарплатой менее 30 тыс. руб. (26%).

Прибавку к зарплате в размере 30% и более просили 18% опрошенных Не называли конкретного размера прибавки, оставляя решение за начальством 27%. Из тех, кто просил прибавку, получили ее 45%. Чаще всего зарплату повышали на 10%.

Опрос проведен 3−25 ноября 2021 года. Опрошены 2500 граждан старше 18 лет во всех округах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, довольны уровнем своей зарплаты лишь 9% работающих жителей России.

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