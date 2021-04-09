Москва, , 13:03 — REGNUM Довольны уровнем своей зарплаты лишь 9 работающих жителей России, передают РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Хотели бы повысить зарплату на сумму более 50 тыс. рублей 25% опрошенных. Не против повышения оклада на 40−50 тыс. рублей 14%, на 30−40 тыс. рублей — 10% респондентов.

Прибавку к зарплате на. 20−30 тыс. рублей желали бы получить 25% граждан, на 10−20 тыс. рублей — 20%. Увеличить свой зарплату на сумму до 10 тыс. рублей мечтают 7% трудящихся.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в среднем хотели бы зарабатывать ежемесячно 92 тыс. рублей.

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