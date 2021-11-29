Москва, 29 ноября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово в кратчайшие сроки создать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявила 29 ноября руководитель агентства Вероника Скворцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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«Мы очень быстро сделаем набор на этот «Омикрон», потому что проектирование занимает три-четыре дня, пять дней на создание самой тест-системы», — сказала он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее в оперативном штабе при правительстве по борьбе с коронавирусом заявили, что применяемые в России тест-системы позволяют обнаруживать новый штамм, который был выявлен в Южной Африке.