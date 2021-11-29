Москва, 29 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Решение о введении дополнительных ограничений для недопущения распространения в России нового штамма коронавируса «Омикрон» будет приниматься оперативным штабом при правительстве, заявил 29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

"Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Читайте также:Центр Гамалеи работает над модификацией «Спутника V» под новый штамм COVID