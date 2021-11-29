Москва, 29 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Рынки «эмоционально» отреагировали на сообщения о появлении нового штамма коронавируса, такая реакция кратковременная. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 29 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы видим, что на рынках эта реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, отвечая на соответствующий вопрос, что такая реакция безусловно будет кратковременной.

Как сообщало ИА REGNUM, один из основных биржевых индексов США Dow Jones 26 ноября опустился на 2,5%, до уровня 34 899,34, на фоне новостей о распространении штамма «Омикрон». С октября 2020 года это самое заметное падение в процентном отношении. Другие основные американские индексы также заметно снизились.

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