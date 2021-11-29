Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки 35 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8835 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября в Нижегородской области выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 719 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 213 640 случаев. Активными носителями вируса в настоящее время являются 20 360 человек.

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