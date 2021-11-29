Москва, 29 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет необходимости принимать срочные меры на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом в кулуарах российско-китайского энергетического бизнес-форума 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он подчеркнул, что появление новых штаммов всегда «вызывает оценки рынка, потому что могут применяться различные ограничительные меры правительств разных стран».

«Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что Россия на сегодня не видит необходимости в срочных решениях.

«Нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что партнёры по ОПЕК + также не обращались к РФ по вопросу о необходимости срочных мер на рынке нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия обладает огромными запасами нефти и газа. По его словам, что запасов нефти хватит как минимум на 30 лет, газа — на 50 лет. При этом он подчеркнул, что, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

Новак считает, что мировой рынок нефти может восстановиться к концу 2022 года.