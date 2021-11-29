Москва, , 10:27 — REGNUM Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, газа — на 50 лет, заявил 29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Александр Новак Kremlin.ru

«Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет», — сказал Новак.

Он добавил, что несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера в 2022 году.

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