Боевики ВСУ обстреляли территорию ЛНР
Луганск, 29 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сообщили в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.
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