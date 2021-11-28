Киев, , 16:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили 28 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации.

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