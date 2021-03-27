27 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Геополитическое образование России и Китая будут неспособны победить не только Соединённые Штаты, но и группа стран, а одновременное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином приведёт к стратегическому банкротству США.

Владимир Васильев, , 09:40 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22−23 марта совершил рабочий визит в Китай. 23 марта в городе Гуйлинь прошли его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Итогом визита стало Совместное заявление министров иностранных дел Китайской Народной Республики и Российской Федерации по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ состоит из четырёх пунктов. Приведём ряд выдержек из него.

Первый пункт посвящён правам человека: «Необходимо отказаться от политизации темы защиты прав человека, практики её использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств и применения политики двойных стандартов, на основе принципов равенства и взаимоуважения вести диалог в данной области на благо народов всех стран».

Второй пункт совместного заявления отражает его основной смысл: «Необходимо уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом «продвижения демократии» недопустимо».

В третьем пункте документа Россия и Китай заявляют, что важным условием развития человечества является международное право: «Всем без исключения государствам следует прилагать усилия к обеспечению незыблемости системы международных отношений, центральная роль в которой принадлежит Организации Объединенных Наций, и миропорядка, сформированного в соответствии с нормами международного права».

Четвёртый пункт заявления повествует о том, что «основным инструментом ведения международных дел должен стать диалог, направленный на сплочение всех стран мира, а не на их разобщение, на сотрудничество, а не противоборство». В нём также говорится о необходимости международному сообществу придерживаться принципов открытости, равноправия и деидеологизированности в продвижении многостороннего сотрудничества.

Встреча Сергея Лаврова с Чон Ый Ёном. 25 марта 2021 года, Сеул МИД России

Китайская сторона очень хорошо подготовилась к визиту Сергея Лаврова. Именно Пекин предложил подготовить упомянутое выше совместное заявление и при этом не просто его обнародовать, но и подписать.

Похоже, что на Западе отчётливо понимают, что для западного цивилизационного проекта будет означать создание геополитического образования в лице России и Китая. Перед глазами возникает кошмар Холодной войны — «Красный миллиард», численность населения Советского Союза и Китайской Народной Республики плюс ядерное оружие.

На данный момент население Китая насчитывает около 1,45 млрд человек, население России — около 146 млн человек. Обе страны обладают ядерным оружием. При этом ядерный потенциал России является самым современным в мире и способен уничтожить США.

ВВП РФ в 2020 году составил 1,46 трлн долларов (1,75% от мирового ВВП), страна по этому показателю находится на 11-м месте в мире. ВВП КНР в 2020 году был равен 15,22 трлн долларов (18,2% от мирового ВВП), страна — на 2-м месте в мире по этому показателю.

В последнее время российско-китайская тема регулярно поднимается в западной печати. В частности, 22 марта 2021 года в американском журнале The National Interest появилась статья с заголовком «Почему Россия — это такая ужасная проблема» и подзаголовком «Америка должна попытаться отодвинуть Россию от Китая и улучшить отношения, сохраняя сдерживание».

В публикации прямо признаётся мощный потенциал геополитического союза Китая и России: «Соединённые Штаты больше не могут противостоять Китаю и России на всех уровнях, не подпитывая при этом российско-китайский альянс, который существует уже много лет и сам по себе способен рассеять американскую мощь».

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Чон Ый Ёна по итогам переговоров. 25 марта 2021 года, Сеул МИД России

Следует заметить, что до визита Сергея Лаврова в Китай издание Госсовета КНР Global Times опубликовало две статьи, которые были посвящены укреплению китайско-российских отношений. Там говорилось, что геополитическое образование России и Китая будут неспособны победить не только Соединённые Штаты, но и группа стран, а одновременное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином приведёт к стратегическому банкротству США.

Автор указанной выше публикации в журнале The National Interest считает, что Вашингтону ещё можно «добиться постепенного умеренного разобщения России и Китая», и уверен, что именно в этом направлении США необходимо сейчас двигаться.

В то же время китайские эксперты из издания Global Times считают, что в силу равноправия в отношениях между двумя странами и отсутствия диктата и влияния на Китай, которое было у России во времена СССР, расколоть Китай и Россию сегодня нереально. Они также отмечают, что вовлечение России в союз с США против Китая невозможно из-за политики самого Вашингтона в отношении России.

Военно-политическое руководство России прекрасно понимает намерения Соединённых Штатов. Им бы хотелось применить принцип «разделяй и властвуй». Сначала использовать Россию против Китая, а потом силами коллективного Запада разобраться с Россией. Или же другой сценарий: сначала использовать Китай против России, а потом покончить с суверенитетом Китая.

Некоторые российские эксперты считают, что сближение России с Китаем ухудшит отношения с Индией. Однако на этот вопрос надо смотреть шире. Повышение уровня отношений Москвы и Пекина до стратегического позволит быстрее вовлечь в это геополитическое объединение и Индию.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай. 28−29 июня 2019 года, Осака Kremlin.ru

Напомним, что идея стратегического треугольника Россия — Индия — Китай была впервые обнародована в декабре 1998 года премьер-министром РФ Евгением Максимовичем Примаковым во время его официального визита в Дели. Тогда он сказал, что данное предложение не носит официального характера, и что он имеет в виду желательность такой структуры, как «стратегический треугольник».

Со временем этот треугольник был создан в совещательном формате: регулярно проводятся встречи министров иностранных дел трёх стран. Очевидно, что потенциал такого, но более тесного деятельного геополитического объединения колоссален. Индия — это ядерная держава с населением около 1,37 млрд человек.

Безусловно, важнейшая роль в построении данного мощного геополитического образования лежит на Москве. Конечно же, и Индии, и Китаю придётся пойти навстречу друг другу, чтобы урегулировать пограничные вопросы и вопросы свободы судоходства. Однако только тесное взаимодействие позволит двум странам избежать серьёзного конфликта на взаимоуничтожение, к которому их подталкивает Вашингтон. Так что в стратегической перспективе на кону стоит их существование, а это серьёзный повод договариваться.

Таким образом, геополитическое образование в составе Москвы и Пекина — это первый шаг к теснейшему деятельному взаимодействию в рамках стратегического треугольника Россия — Индия — Китай, способного полностью перестроить мировой порядок.