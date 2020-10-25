Москва, , 13:44 — REGNUM Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, однако возможность такового вполне допустима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», фрагменты из которого 25 октября приводит программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы, в общем, в этом (в военном союзе с КНР — ред.) не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить», — сказал российский лидер, добавив, что взаимоотношения России и Китая уже достигли соответствующей для этого степени взаимодействия и доверия.

Кроме того, Путин указал, что в настоящее время регулярно проводятся военные учения двух стран.

«Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные», — также уточнил он.

При этом президент РФ отметил, что в таком сотрудничестве заинтересованы и Россия, и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Китай за девять месяцев 2020 года увеличились на 24,1% в годовом выражении — до $2,8 млрд.