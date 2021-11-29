Москва, 29 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Снижение трудовых доходов в некорпоративном секторе, составившее 18% за период пандемии коронавируса, «тянет вниз реальные денежные доходы населения» России. Об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения», подготовленного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ за три квартала 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Авторы исследования отмечают, что Россия не выходила из кризиса, связанного с пандемией COVID-19, за счёт снижения реальной заработной платы в организациях. Реальная начисленная заработная плата в организациях во втором квартале 2020 года составила 99,9% относительно уровня 2019 года, а во втором квартале 2021 года — 105,5%.

«Это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы», — подчеркнули исследователи.

Вместе с тем отмечено, что в некорпоративном секторе во втором квартале текущего года средний трудовой доход в реальном выражении составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. Падение трудовых доходов в этом сегменте «тянет вниз реальные денежные доходы населения».

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