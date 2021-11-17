Москва, , 12:54 — REGNUM В России активная политика занятости, да и стабильная ситуация в экономике достаточно быстро возвращают безработицу на допандемический уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последние десять лет уровень безработицы в России держался на стабильно невысоком уровне, — сказала Иванова-Швец. — Трансформация рынка труда, связанная с внедрением цифровых технологий, происходила спокойным эволюционным путем. Пандемия же привела к росту безработицы, но не так резко, как это происходило во многих странах. В первые полгода пандемии 2020 года рост безработицы не превышал 2,5%, в то время как в других странах безработица выросла в два-три раза. Вовремя принятые государством меры, активная политика занятости, да и стабильная ситуация в экономике достаточно быстро возвращают безработицу на допандемический уровень».

Она подчеркнула, что за период пандемии численность мигрантов сократилась почти в два раза и некоторые рабочие места занимает местная рабочая сила.

«За период с августа 2020 года по август 2021 года почти на 2 млн выросла численность самозанятых. И большая часть из них уже не увеличивает армию безработных, — уточнила эксперт. — Активная политика занятости позволила некоторым работодателям сохранить рабочие места. При этом статистика отмечает и рост заработных плат. А это положительная тенденция для экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, уровень безработицы России вернулся к историческому минимуму 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Исторический максимум» — Набиуллина заявила о нехватке рабочей силы в РФ