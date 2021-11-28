Москва, 28 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В центре «Вектор» Роспотребнадзора оценили эффективность вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против «Омикрон"-штамма коронавируса.

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«На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта «Омикрон» есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» будет сравнима с таковой для варианта «Дельта», — сообщили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что ранее выявленный в ЮАР штамм коронавируса «Омикрон», вероятнее всего, уже имеется на территории России.

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