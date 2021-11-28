Москва, 28 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Заявления папы Римского Франциска о том, что в настоявшее время Средиземное море — это «большое кладбище» нелегальных мигрантов, прокомментировала 27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск заявил, что Средиземное море, где гибнет значительное число нелегальных мигрантов, является «большим кладбищем».