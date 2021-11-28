Ватикан, , 09:27 — REGNUM Средиземное море, где гибнет число нелегальных мигрантов, является «большим кладбищем». Об этом 28 ноября заявил папа Римский Франциск в обращении к жителям Кипра и Греции, в которых он будет находиться с апостольскими визитами со 2 по 6 декабря.

Папа Франциск

По словам понтифика, он чувствует себя желанным гостем в указанных странах, однако также думает о тех, что в последнее время «спасается от войн и бедности, высаживается на берегах континента и в других местах», однако сталкивается там «не с радушным приемом, а с враждебным отношением и даже с эксплуатацией».

«Они — наши братья и сестры. Сколько из них погибло в море? Сегодня наше море, Средиземное море — это большое кладбище», — сказал понтифик.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что президент США Джо Байден намерен уже на следующей неделе возобновить пограничную политику времен экс-президента Дональда Трампа. Политика направлена на то, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело.