Москва, 27 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В КПРФ советуют врачам писать письма депутатам Госдумы и президенту РФ Владимиру Путину с требованием увеличить финансирование здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Письма главным врачам надо писать не Зюганову, в чём там его обвиняют, письма надо писать депутатам Государственной думы и президенту с требованием увеличить финансирование, потому что именно недостаток финансирования — это следствие тех тысяч жизней, которые мы сегодня ежедневно теряем, это следствие развала первичного звена, это следствие того, что сегодня COVTD распространяется по нашей стране, как огонь по сухой траве, не встречая никаких преград, потому что нет терапевтов, потому что нет анализов, нет тестирования, потому что нет эпидемического расследования», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Кроме того, по его словам, система здравоохранения оптимизирована, сокращена.

«Кстати, многие из тех, кто ее оптимизировал и сокращал, сейчас в оперативном штабе героически борются с последствиями COVID», — указал парламентарий.

Большинство смертей связано даже отнюдь не с вакцинацией, говорит депутат, а с развалом первичного звена, с недостатком финансирования, с отсутствием специалистов, лекарств, технологий, всего остального.

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