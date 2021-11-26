Деревня Брузги, Белоруссия, 27 ноября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии не намерено защищать «Запад и Европу» от потоков нелегальных мигрантов из Афганистана и других стран. Об этом 26 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая перед пропагандистами после митинга в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

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Жалуясь на скупость чиновников Евросоюза, который якобы обязан финансировать депортацию нелегальных мигрантов из Белоруссии, Лукашенко заявил: «После моего вчерашнего заявления несчастных $260 тыс. отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (речь о помощи беженцам. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) $12,6 млн. Они Красному Кресту нашему перечислили $260 тыс».

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«Понимаете, такие мерзкие. А почему деньги не идут: наши беглые там сейчас сидят — это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову (руководитель «Белорусского Красного Креста» Дмитрий Шевцов. — Прим. президентской пресс-службы) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам — нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину», — продолжил Лукашенко.

Он добавил: «Не хотят — не надо, мы разберемся с этими людьми. Но их защищать («Запад и Европу в частности». — Прим. президентской пресс-службы) мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии».

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«Мерзавцы («в Польше и ЕС». — Прим. президентской пресс-службы). Они семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Ну, получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе (а вы знаете, там за любую копейку пропустят кого угодно), — захлебнется Европа. Если они не хотят и не слышат нас, и не хотят эту проблему решить сейчас», — поведал руководитель постсоветской республики.

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