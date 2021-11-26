Минск, 26 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Власти Белоруссии потратили $12,6 млн на помощь мигрантам, находящимся на границе с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Мы затратили на все эти мероприятия [по оказанию помощи мигрантам] $12,6 млн», — сказал Лукашенко на пресс-конференции в торгово-транспортным центре в Брузгах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию приютить нелегалов с белорусско-польской границы.

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