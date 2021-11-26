Минск, , 13:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию приютить беженцев с белорусско-польской границы. Об этом он заявил 26 ноября во время посещения логистического центра возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Okras

«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», — подчеркнул Лукашенко.

Он также обратился с просьбой к польской стороне, призвав Варшаву пропустить беженцев в Германию.

«Поляки недовольны политикой правящей коалиции. Чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши — Прим.) устроили бойню на границе», — отметил Лукашенко.

По его словам, «руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность».

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«Уважаемые поляки, образумьте своих политиков», — призвал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, в Белоруссии находится около 5 тыс. мигрантов: «кроме двухтысячного лагеря, около 2−3 тыс. беженцев из ваших стран, но это очень приблизительная цифра».

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Также он напомнил, что из Белоруссии было эвакуировано на родину около тысячи мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в центре для нелегальных мигрантов в Венджине в Польше произошли беспорядки. Во время бунта около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и требовали освобождения, при этом они добивались разрешения уехать в Германию.

Позднее польским правоохранителям удалось стабилизировать ситуацию. Сбежавшим из центра скрыться не удалось. Для их поимки полиция мобилизовала более 500 сотрудников.

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