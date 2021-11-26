Москва, 26 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Внутриукраинский кризис можно решить только путём переговоров, силового решения у него нет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 ноября в эфире Первого канала.

Mid.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию», — подчеркнула Захарова.

По её словам, заявления со стороны США, НАТО или Киева о том, что Россия якобы угрожает Украине, следует воспринимать исключительно как провокацию. Цель таких утверждений — создание напряжённости.

Коллективный Запад, добавила она, считает совершенно нормальной такую стратегию — путём неких провокативных акций в определенных регионах мира создавать напряжение.

Читайте также: Политолог: американцы готовят в Донбассе провокацию с тысячами жертв