Москва, , 18:04 — REGNUM США готовят в Донбассе кровавую провокацию. Об этом 25 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«США так упорно навязывали мысль о «вторжении России на территорию Украины», что сложилось твердое убеждение: они анонсировали свои планы провокации на Донбассе», — заявил эксперт.

«Возможно, они хотят повторить сценарий «08.08.08», но уже руками Украины», — пояснил Дудчак.

«Они вполне могут организовать кровавую провокацию с тысячами смертей мирных жителей и военнослужащих ВСУ и ЛДНР, на которую Россия просто не сможет не ответить», — отметил политолог.

Напомним, что 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ВСУ ведут наступательные действия на Донбассе.