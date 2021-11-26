Москва, 26 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Руководители стран Запада в значительной степени дискредитировали статуса беженца, этот опыт накоплен к объявленному США «Саммиту за демократию». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 26 ноября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она прокомментировала призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начать «незамедлительную работу по двустороннему соглашению с Францией по возвращению» нелегальных мигрантов, которые переправляются через Ла-Манш. Этот запрос, полагает дипломат, приурочен к «саммиту демократий».

«Чтобы сомнений ни у кого не осталось, как нынешние «лидеры демократического мира» относятся к статусу беженца, который их же предшественники разработали и утвердили», — отметила Захарова.

Она предположила, что на встрече лидеры обменяются опытом по «реализации прав человека на практике». Так, ранее Британия направила мигрантов во Францию, Польша не пустила их в Германию, а против детей и женщин, собравшихся на границе Белоруссии, применила спецсредства. В ЕС действия польских силовиков не заметили, добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальный «Саммит за демократию», организованный США, пройдёт 9−10 декабря.

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