Рим, , 08:22 — REGNUM Депутат Европарламента от Италии Пьерфранческо Майорино выразил обеспокоенность намерениями польских властей построить заграждение на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата в Еврокомиссию.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша, которая получает от ЕС €114,5 млн на охрану государственных границ, объявила, что в декабре начнёт строительство стены на границе с Белоруссией», — напомнил евродепутат.

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом, как она намерена гарантировать, что средства, выделенные Варшаве для урегулирования ситуации, не будут использованы для строительства стен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Мруз заявил, что польские власти намерены начать строительство стены на границе с Белоруссией 15 декабря.

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