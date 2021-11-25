* запрещённая в России организация

Москва, 25 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. * НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Vsemetri.com Форма прокурора

Ликвидация международной общественной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) является соразмерной допущенным им нарушениям мерой. В этом уверены в Генеральной прокуратуре РФ, потребовавшей ликвидировать организацию.

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«Ликвидация является соразмерной мерой в ответ на допущенные нарушения и необходима для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации», — цитирует РИА Новости материалы дела, которые в ходе заседания 25 ноября огласила судья Верховного суда РФ.

Как пояснил прокурор, «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) неоднократно нарушал требования закона маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой. При этом делал это умышленно. По словам представителя надзорного ведомства, это подтверждается заявлением правления «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), в котором содержится негативная оценка закона об иноагентах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Верховный суд России с требованием ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурных подразделений. В НКО «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) уже назвали это требование политическим и заявили о его «незаконности».

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В администрации президента РФ вопрос о ликвидации правозащитной организации комментировать не стали, заявив, что это не входит в актуальную повестку Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в данном случае решения суда ещё нет, есть позиция Генеральной прокуратуры.