Москва, 12 ноября 2021, 14:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Генпрокуратуры по ликвидации организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).
Вместе с тем на вопрос, дошла ли информация об этом до президента России Владимира Путина, Песков ответил отрицательно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура РФ подала иск в Верховный суд России с требованием ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурных подразделений.