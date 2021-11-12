* запрещённая в России организация

Москва, , 14:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Генпрокуратуры по ликвидации организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

«Сейчас я не могу полноценно прокомментировать эту тему, так как не знаю, что является причиной инициативы закрытия организации. Прежде чем давать какие-либо комментарии, нужно сначала выяснить конкретные обоснования прокуратуры для подобного требования», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем на вопрос, дошла ли информация об этом до президента России Владимира Путина, Песков ответил отрицательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура РФ подала иск в Верховный суд России с требованием ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурных подразделений.