Москва, 25 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Задача российского руководства сейчас — сподвигнуть граждан пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Представитель Кремля прокомментировал готовность руководства страны к таким непопулярным у населения мерам, как введение QR-кодов, в условиях продолжающихся волн пандемии. Президент Владимир Путин, отметил он, — сторонник обдуманных и сбалансированных действий, но когда нужно, он берёт на себя ответственность и поступает решительно.

«И основная задача — сподвигнуть граждан, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, диктует необходимость целого ряда мер», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил также, что законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса. В условиях эпидемии нужно и спасти людей, и не обрушить экономику. Те, кто недоволен ограничениями, есть и будут, однако гораздо больше людей, желающих выжить, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянинне исключил, что сферу применения QR-кодов при необходимости расширят.

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