24 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Российское общество очень взволновано намерением властей принять законы, легализующие куар-коды. Люди записывают обращения к президенту, призывая его защитить гарантированные Конституцией права граждан, пишут депутатам разных уровней, звонят в приемные, участвуют в соцопросах, выражая категорическое неприятие принудительной вакцинации и разделения людей на «чистых» и «нечистых».

Ирина Медведева, Татьяна Шишова, , 09:22 — REGNUM Российское общество очень взволновано намерением властей принять законы, легализующие куар-коды. Люди записывают обращения к президенту, призывая его защитить гарантированные Конституцией права граждан, пишут депутатам разных уровней, звонят в приемные, участвуют в соцопросах, выражая категорическое неприятие принудительной вакцинации и разделения людей на «чистых» и «нечистых».

Права Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И нельзя сказать, что власть людей не слышит. Нет, она слышит. И с усталой улыбкой пожилой детсадовской воспитательницы объясняет несмышленышам то, что они сами не в состоянии уразуметь. Сначала «воспитательница» говорила, что куар-коды защищают привитых от непривитых, которых последние могут заразить.

«А чего они боятся, если они привиты?» — спрашивали некоторые особо въедливые «дошколята».

«Воспитательница» их ответом не удостаивала. Мало ли какие дурацкие вопросы слышишь от современных детей? Но когда 21 октября 2021 года авторитетнейший журнал «Ланцет» заявил, что полностью вакцинированный человек так же может быть заразен для окружающих, как и невакцинированный, это она, увы, игнорировать не могла. Надо было что-то отвечать. И власть-воспитательница с ловкостью юной акробатки совершила кульбит. Набрав полную грудь воздуха, она с достоинством ответила, что куар-коды нужны для защиты… непривитых.

И тут опять вылезли неугомонные «дошколята» (то есть народ).

«Как так? — изумились они. — При чем тут непривитые?»

И власть, собрав последние остатки терпения и превозмогая чувство, похожее на неприязнь, принялась разъяснять, что «иммунная прослойка», сформировавшаяся в обществе, — она-то достаточно защищена, а вот непривитых жалко. И поэтому их надо оградить от посещения театров, музеев и торгово-развлекательных центров, ведь без удовольствий, как она выразилась, вполне можно прожить. А продукты и лекарства будут доступны без куар-кода.

Вход в музей Василий Иванов © ИА REGNUM

Странный все-таки вирус, не правда ли? Пасётся в торгово-развлекательных центрах и музеях, а в аптеки и продуктовые магазины не заглядывает. Ну, в торгово-развлекательных центрах, допустим, есть на кого прыгнуть, там народу много. А в музеях-то пусто, не до музеев в эпоху пандемии нашим согражданам.

Защита… Она тоже какая-то нестандартная. Во-первых, толком так и не определили, кого от кого защищать: «чистых» от «нечистых» или «нечистых» от «чистых». А во-вторых, принудительным бывает арест, а принудительно защищать здоровых, взрослых, вменяемых и дееспособных людей, которые в защите не нуждаются, это что-то новое. Взять хотя бы такую меру защиты, как эвакуация населения в войну или при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и прочих чрезвычайных обстоятельствах. Насильной эвакуации никогда не было. Кто хотел остаться, даже зная о смертельной опасности, оставался. Принудительной была ссылка, порой целых народов. Но это и не преподносилось как их защита, а было наказанием.

Напрашивается вывод, который наш народ сделал без всяких логических рассуждений, просто руководствуясь природным чутьем: забота о здоровье граждан в данном случае не что иное, как дымовая завеса, демагогия. А цель — превратить страну (да и целый мир!) в режимный объект.

Проверка QR-кода на входе Дарья Драй © ИА REGNUM

Все мы, конечно, знаем, что существует пропускная система на каких-то предприятиях, в учреждениях, и против этого никто не возражает. Правда, в последние годы число таких режимных объектов расширилось. (Мотивировка — угроза терроризма.) Даже родителей без особого разрешения не пускают во многие школы, где учатся их дети. Но, покинув «режимный объект», человек выходит на свободную территорию, и эта территория несопоставимо обширнее, чем те места, куда требуется допуск. Теперь же хотят пропускную систему распространить на все. На все сферы жизни. Чтобы человек шагу не мог ступить без специального разрешения. То есть, еще раз повторим, намереваются превратить всю страну в режимный объект. С каждым днем это понимает все больше людей.

«QR-код, — пишет в ТГ-канале «Cogito ergo sum» епископ Савва Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси, руководитель контрольно-аналитической службы Московской патриархии, — это прежде всего технология, которая в настоящее время проходит обкатку, технология поголовного контроля и возможности всеобъемлющих ограничений».

«Борьба идет не за вакцинацию, а за кодификацию. Когда-нибудь будем через дверь в парадной ходить по цифровому пропуску. И вакцина тут ни при чем», — пишет ТГ-канал «Русский ориенталист».

Электронный пропуск Mos.ru

«Общемировая практика выдачи сертификатов вакцинации в России становится полностью политическим мероприятием, игнорирующим медицинские аспекты», — констатирует ТГ-канал «Закулисный шептун».

«В какой-то момент QR-коды и паспорта просто сольются в единый документ — ID-карту (к которой будет привязан «цифровой профиль») и ее электронную копию для закачки в смартфон. В этом смысле прививка от коронавируса и сертификат просто стали удобным поводом для слома общественного мнения», — читаем у политолога Ильи Гращенкова в его ТГ-канале «The Гращенков».

Депутат Геннадий Онищенко тоже высказался по поводу куар-кодов в том смысле, что отменять их не следует, так как они «пригодятся для другого» (для чего именно, не уточнил, но явно для каких-то ограничений). Так что понимание вопроса приходит, как ни пытаются «темнить» чиновники от медицины. Приходит и понимание того, что, превращая всю Россию в режимный объект, «верхи» нарушают не только Основной (Конституцию) и прочие законы, но и так называемый общественный договор. Некий консенсус, достигнутый в обществе и худо-бедно обеспечивающий стабильность. Но если одна сторона нарушает договор, то и другая вполне может его нарушить. А это, как показывает исторический (да и современный) опыт, чревато большими неприятностями.

Геннадий Онищенко Duma.gov.ru

P.S. В Австрии в воскресенье, 21 ноября сего года в акциях протеста приняли участие, по разным оценкам, от 350 до 500 тысяч человек. По сообщению French Daily News, полиция и армия отказывались контролировать «пропуски здоровья» (аналог куар-кодов) и выражали намерение присоединиться к большой демонстрации против решения правительства отправить на принудительную изоляцию сначала непривитых австрийцев, а затем и всех остальных. Вот хрестоматийный пример того, к чему приводит нарушение общественного договора. И это только начало.