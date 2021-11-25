Москва, 25 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. После вакцинации подростков препаратом «Спутник М» клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции был формирован у 93,2% добровольцев. Об этом говорится в инструкции к препарату.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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В документе отмечается, что сыворотку крови добровольцев на наличие антител к инфекции исследовали на 42-й день от начала вакцинации.

«Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — приводит ТАСС Данные из инструкции.

При этом разработчик вакцины от коронавируса для подростков 12−17 лет — Центр имени Гамалеи, предупредил в инструкции к «Спутнику М» о наличии побочных эффектов, а также о возможных серьёзных рисках для некоторых групп пациентов.

Отмечается, что характерные для применения вакцины нежелательные эффекты бывают в основном лёгкой или средней степени выраженности. Они «могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трёх последующих дней».

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Согласно инструкции, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни являются противопоказаниями к вакцинации «Спутником М».

Как сообщало ИА REGNUM, новая вакцина для защиты несовершеннолетних от коронавируса была зарегистрирована в России 24 ноября. Она получила название «Гам-Ковид-Вак М».