Москва, 25 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Певец Юрий Лоза отверг предложение российских врачей посетить «красную зону» ковид-госпиталей.

Юрий Лоза

«Они зовут меня в «красную зону», они зовут меня туда, где полно внутрибольничной инфекции, чтобы я заразился, и таким образом «убедить» меня в том, что надо вакцинироваться. То есть одно с другим вообще никак не связано», — сказал Лоза в беседе с РЕН ТВ.

Он также добавил, что с директором Центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом на тему вакцинации говорить не намерен.

«С этим Гинцбургом я говорить не буду — он продавец, и ему надо продавать вакцину, он всегда скажет, что товар хороший. А (главврач больницы в Коммунарке Денис) Проценко? Кто такой Проценко? А, ну ему надо лечить, получать доплату за больных, тоже заинтересованное лицо. Я говорю с незаинтересованными. Если бы у них не было этой доплаты, я бы с ними разговаривал. Эта доплата убивает всяческое доверие», — заключил Лоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, которые выступают против обязательной вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».

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