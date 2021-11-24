Москва, 24 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансировано и не превращать его в «охоту на ведьм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не является нашей прерогативой, одно дело — высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело — призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Безусловно, добавил он, «было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные подразделения Росздравнадзора направили в прокуратуру и Следственный комитет России информацию о 37 гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании.

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