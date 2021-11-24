Москва, 24 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Военная риторика понадобилась Киеву, чтобы отвлечь внимание от проблем самой Украины. Никаких доказательств агрессивных намерений, приписываемых Москве, нет, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

U.S. Army Europe Images Вооруженные силы Украины

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«Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, украинские власти уже не знают, что предпринять, и пытаются «хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины». А Соединённым Штатам активизация военной риторики вокруг Донбасса нужна, чтобы отделить Россию от Европы «посредством маленькой войнушки».

Россия не поддаётся на провокацию и может спокойно вести переговоры, добавил Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с Украины и из западных стран в последнее время поступают заявления о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны России возле украинских границ. Власти РФ заявляют, что войска перемещаются в пределах своей территории, угрозы для других государств в этом нет.

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