23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что США могут отправить на Украину военных советников и дополнительное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, а также минометы и ПЗРК Stinger.

Оксана Переможенко, , 21:53 — REGNUM США могут отправить на Украину военных советников и дополнительное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, а также минометы и ПЗРК Stinger. По данным источников, на которые ссылается телеканал CNN, такая возможность в администрации президента США Джозефа Байдена изучается в связи с опасениями «вторжения России», которое, по заявлениям украинской стороны, может произойти уже в январе 2022 года.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале Klymenko Time и на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что заявления о готовящемся «вторжении» России на территорию Украины, «как видно», выгодны Соединенным Штатам.

«Ну, так и кто агрессор? И кто всю эту риторику подогревает, разве Россия?» — отреагировал Soldr.

«Заметьте, не своих солдат посылают, а накачивают оружием!» — добавил R Ro.

«Они ещё не всю демократию принесли в Украину, а должна прийти вся, как в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии», — написал Владимир.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

«США по плохой привычке «тушат» огонь маслом и бензином, а что там будет с Украиной — им до лампочки», — отметил Станислав.

«А когда объявят подготовку к вторжению? Или это способ бесплатно получить вооружение?» — задался вопросом Sun.

«Нам не нужна война в Украине. Оставьте военных советников и оружие себе!» — призвал Forget the rules.

«В Грузии и советники были, и миномёты — и что?.. 5 дней продержались», — пишет Геннадий.

«Украина = Афганистан», — добавил Vlad.

«В принципе, понятно, откуда кипиш, вот опять впарят старье в виде помощи, еще советникам плати», — отреагировал Sergey B.

«А у украинцев они спросили, хотят ли они, чтобы Америка и Россия воевали на их территории???» — поинтересовался Саша С.

«Не надо ничего… Украине нужен нейтралитет… [Отстаньте] все», — подытожил Андрей Т.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что, если Россия нападёт на Украину, Запад всеми силами поможет Киеву.

Алексей Данилов Rnbo.gov.ua

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Отметим, в последнее время заметно участились заявления как с украинской стороны, так и с американской о том, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины. Так, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке заявило о том, что Россия якобы в начале 2022 года может вторгнуться на Украину.