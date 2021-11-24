Минск, 24 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Очередной факт применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов проверяет белорусский следственный комитет. Инцидент произошёл накануне, сообщает 24 ноября пресс-служба ведомства.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

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Ночью группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения на одном из участков погранзаставы «Токари» в Каменецком районе. Польские силовики, по данным белорусского СК, применили против них слезоточивый газ и перебросили на территорию Белоруссии взрывпакеты.

«Люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли», — подчеркнули в ведомстве.

Применение специальных средств против мирных беженцев подтверждают оставшиеся на месте происшествия следы, в том числе фрагменты боеприпасов. По предварительным данным, за помощью к врачам никто из мигрантов не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества после стычек между мигрантами и польскими силовиками в пункте пропуска «Брузги».

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