Москва, 23 ноября 2021, 16:10 — REGNUM Росздравнадзор может получить полномочия, связанные с блокировкой интернет-ресурсов за предложения о продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект подготовили в Минздраве России, документ опубликован федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Проект поправок затрагивает установление критериев, которые служат «основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом».
В пояснительной записке к документу также говорится об изменениях, связанных с «наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов».
Обязанность выявлять информацию о продаже поддельных медицинских документов предлагается возложить на владельцев сайтов.
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