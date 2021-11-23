Москва, 23 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Военная помощь, оказываемая Украине Соединёнными Штатами и другими государствами Североатлантического альянса, ведёт к дальнейшему обострению обстановки в этой стране. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления администрации главы Белого дома Джозефа Байдена о возможной отправке Вашингтоном военных советников и вооружения на Украину.

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«Отправку на Украину военных советников и вооружений не надо исключать, потому что это имеет место», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на Украину «прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединённых Штатов, но и из других стран НАТО».

«Это всё ведет к дальнейшему нагнетанию ситуации», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне, ссылаясь на данные разведки, полагают, что Россия готовится «к быстрому крупномасштабному вторжению на Украину» сразу с нескольких направлений. В США полагают, что российские войска пересекут границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. При этом в операции могут принять участие до 100 тысяч солдат, «подготовленных к потенциально длительной оккупации».

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В Киеве также разделяют эти опасения. Как заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов, это может произойти в конце января или начале февраля 2022 года. Принимая во внимание «вероятность нападения», Соединённые Штаты рассматривают возможность отправить на Украину военных советников, а также дополнительное вооружение, в том числе новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы и ПЗРК Stinger.