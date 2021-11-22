Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Россия уже в ближайшее время может вторгнуться на Украину. По предположениям разведки США, это может произойти уже в начале 2022 года. Об этом со ссылкой на источники 22 ноября сообщает агентство Bloomderg.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как отмечают собеседники издания, Вашингтон на прошлой неделе поделился с европейскими союзниками разведданными, включая карты, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки «к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину» сразу с нескольких направлений.

Согласно предполагаемому сценарию США, российские войска пересекут границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. При этом в операции могут принять участие до 100 тысяч солдат, «подготовленных к потенциально длительной оккупации».

По данным источников, примерно половина тактических групп уже находится на позициях. При этом они утверждают, что предполагаемое вторжение будет поддерживаться с воздуха.

Также собеседники заявляют, что Москва «призвала десятки тысяч резервистов в масштабах, беспрецедентных с постсоветских времён». Они объяснили, что роль резервистов в конфликте будет заключаться в «обеспечении безопасности территории на более позднем этапе».

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Как сообщало ИА REGNUM, представители администрации главы Белого дома Джозефа Байдена считают, что Россия, вероятно, рассматривает возможность потенциального вторжения на Украину из-за того, что между Москвой и ЕС обостряется напряжённость из-за мигрантов и поставок энергоносителей. О своих опасениях по поводу «возможной военной операции» со стороны РФ официальные лица США проинформировали коллег из ЕС.

На такие заявления сразу же отреагировали в Сенате США, внеся предложение о возможных санкциях против России на случай «вторжения на Украину».

При этом в Москве решительно опровергают подобные предположения Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует «вторгнуться на территорию Украины», пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости. Он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Песков напомнил, что это уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооружённых сил на территории РФ.

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