Москва, 23 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам до 25 ноября сформировать предложения по обсуждению правительственных законопроектов о введении QR-кодов на заседаниях комитетов и на заседаниях фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Мы разослали законопроекты, чтобы их обсуждали, нам важна обратная связь. Но правительству важно услышать и мнение граждан, мнение экспертов, — сказал Володин. — Иначе мы будем заложниками обсуждения в соцсетях и ток-шоу».

Спикер Госдумы поручил комитетам Госдумы по безопасности, по охране здоровья, по транспорту внести графики и предложения по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

«Чтобы у нас с вами на площадках комитетов была работа выстроена таким образом, чтобы мы к рассмотрению законопроектов в первом чтении могли получить полный срез от общества предложений, чтобы мы понимали, как оценивают законопроекты эксперты. Но и, конечно, нам важно, чтобы на заседаниях комитетов, всех фракций пришли представители правительства, официальный представитель по законопроектам Татьяна Голикова, в также министр транспорта и министр здравоохранения», — отметил он.

«Есть предложение до конца текущей недели такое поручение дать нашим председателям комитетов… И дальше строить работу, чтобы она велась не в рамках ток-шоу, а чтобы она велась в комитетах», — добавил Володин.

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