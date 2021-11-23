София, , 11:54 — REGNUM По предварительным данным, в попавшем в Болгарии в аварию туристическом автобусе из Северной Македонии не было граждан России. Об этом 23 ноября заявили в посольстве РФ в Софии.

Здание посольства РФ в Болгарии MrPanyGoff

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«В связи с происшедшей трагедией мы запросили МВД, по предварительным данным, россиян в автобусе, который попал в аварию, не было», — приводит слова начальника консульского отдела посольства РФ Владимира Черткова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в непосредственной близости от места аварии автобуса на болгарской автомагистрали «Струма» были обнаружены фрагменты посторонних предметов, которые могут иметь прямое или косвенное отношение к ДТП, унесшему жизни 47 человек.