Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования Северной Македонии в связи с ДТП с туристическим автобусом.
В салоне попавшего в ДТП в Болгарии автобуса произошел взрыв — очевидец
Один из выживших в катастрофе туристического автобуса в Болгарии пассажиров заявил, что за несколько секунд до ДТП в салоне транспортного средства произошел взрыв. Об этом 23 ноября в эфире Болгарского телевидения заявил премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев.
Глава МВД Болгарии прокомментировал аварию с туристическим автобусом
Глава МВД Болгарии Бойко Рашев, говоря о крупной аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии, признался, что он ни разу в жизни не видел такой ужасной картины. Он заявил об этом журналистам 23 ноября, его слова приводит агентство БТА.
Власти Болгарии считают, что число жертв аварии с автобусом может возрасти
Болгарские власти считают, что количество жертв ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии может возрасти. Об этом 23 ноября заявил на брифинге министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков.
Число погибших в крупной аварии с автобусом в Болгарии выросло до 46
По данным пресс-службы болгарского МВД, жертвами ДТП с туристическим автобусом стали 46 человек. По другим данным — 47.
Авария в Болгарии. Фото: BGNES, София
В Болгарии в результате аварии туристического автобуса погибли 47 человек
Напомним, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе «Струма» в Перникской области (юго-запад Болгарии).
В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.
Как уточняет софийская газета «24 часа», в настоящее время состояние пяти выживших в ДТП человек, доставленных в софийскую клинику «Пирогово», остается тяжелым. Как только это позволит ситуация, к ним будут допущены следователи.
Эксперты выделили две основные версии аварии: ошибка водителя и техническая неисправность транспортного средства.
Рассматриваются две версии аварии туристического автобуса в Болгарии
К трагическому инциденту с туристическим автобусом на болгарской международной трассе «Струма» могли привести сразу несколько факторов, каждый из которых сейчас изучается членами специальной комиссии. Об этом 23 ноября на брифинге на месте происшествия заявил глава Национальной следственной службы Республики Болгария Борислав Сарафов, сообщает BTV.
Трагедия произошла на трассе София — Благоевград. Автобус ехал из Северной Македонии. После ДТП он загорелся. Всего в салоне находились 52 человека.
В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек
Изначально сообщалось о том, что жертвами ДТП в Болгарии с участием туристического автобуса стали 45 человек, в том числе 12 детей.