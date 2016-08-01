В Болгарии возле деревни Боснек в Перникской области 23 ноября произошло ДТП с участием туристического автобуса.

По данным МВД Болгарии, двигавшийся по автомагистрали «Струма» автобус съехал в кювет, а затем упал на бок и загорелся.

Погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе дети. По имеющейся информации, погибшие были гражданами Северной Македонии.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.