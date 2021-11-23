Варшава, 23 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Власти Польши готовы обсуждать миграционный кризис на польско-белорусской границе, однако не с официальными властями Белоруссии, а с Россией. Об этом 23 ноября в эфире Польского радио заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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»Польша открыта к переговорам с РФ», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил глубокую убеждённость в том, что переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего «должны вестись с белорусской оппозицией». А с действующими властями республики Варшава готова говорить «только на техническом уровне».

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«По техническим вопросам мы открыты к переговорам с действующими белорусскими властями, но только на техническом уровне, — цитирует ТАСС главу польского МИД. — А вопросы политического будущего Белоруссии нужно оставить, и это важная цель польской политики, тем, кому доверяет белорусское общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не хотят обострения отношений с Польшей в связи с миграционным кризисом, и это необходимо донести до польской стороны. Он добавил, что политика властей республики остаётся неизменной, и Минск никого не перебрасывает через границу, туда приезжают сами мигранты по известным причинам.

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Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, белорусские власти на протяжении полугода предлагают провести переговоры с ЕС по проблеме мигрантов, чтобы найти решение проблемы и предотвратить негативное развитие событий. Однако западные партнёры не просто игнорируют эти предложения со стороны Минска, а «отказываются входить в какое-либо взаимодействие», подчеркнула дипломат.