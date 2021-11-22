Минск, 22 ноября 2021, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предупреждением в адрес политиков Польши о последствиях их угроз в отношении Минска.
Белорусский лидер напомнил о заявлениях польской стороны о возможном закрытии железнодорожного пограничного перехода и прочих угрозах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху» заявила, что ситуация с мигрантами, которая в настоящее время сложилась на границе Польши и Белоруссии является показательным примером информационной войны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
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