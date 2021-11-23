Сеул, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 49 198 человек. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 23 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 290 047 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 87 611 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 585 580 человек. Уровень полной вакцинации составил 79%.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 420 950.

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