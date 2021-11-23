Минск, 23 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В понедельник, 22 ноября, территорию Белоруссии покинули 118 мигрантов. Об этом 23 ноября сообщил начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД полковник милиции Алексей Бегун, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Только вчера вечером 118 человек убыло из Национального аэропорта (Белоруссии — ред.). Они вылетели в индивидуальном порядке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пограничной службе Польши вынесли постановление о депортации 20 задержанных нелегальных мигрантов на их родину до конца текущей неделе.