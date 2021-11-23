Вашингтон, 23 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут отправить на Украину военных советников, а также дополнительное вооружение, в том числе новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы и ПЗРК Stinger. По данным источников, на которые ссылается телеканал CNN, такая возможность в администрации президента США Джозефа Байдена изучается из-за опасений «вторжения России», которое, по заявлениям Киева, может произойти уже в январе 2022 года.

Морской пехотинец США с полевой радиостанцией передаёт направление ЛА оператору ПЗРК FIM-92 Stinger.1984

Читайте также: В США раскрыли «сценарий атаки» России на Украину с трёх направлений

«Администрация Байдена оценивает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину, поскольку Россия наращивает силы вблизи границы», — отмечает телеканал.

В пакет дополнительной помощи для Украины минобороны США настоятельно рекомендует также включить вертолёты Ми-17, которые изначально были приобретены для отправки в Афганистан. Пентагон сейчас обдумывает, что с ними делать после вывода войск США из Афганистана в августе.

Ранее в сюжете: США поделились с ЕС опасениями о возможном «вторжении» РФ на Украину

При этом отмечается, что в американской администрации обеспокоены тем, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьёзная эскалация конфликта, сообщает телеканал.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, рискует «ещё больше усилить напряжённость» с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Вашингтон поделился с европейскими союзниками разведданными, включая карты, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки «к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину» сразу с нескольких направлений. Согласно информации источников агентства Bloomderg, в США полагают, что российские войска пересекут границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. При этом в операции могут принять участие до 100 тысяч солдат, «подготовленных к потенциально длительной оккупации».

Также по теме: В Госдепе объяснили происхождение информации о войсках России близ Украины

По предположениям разведки США, вторжение может произойти уже в начале 2022 года. Источники утверждают, что примерно половина тактических групп уже находится на позициях.