Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Американская сторона, заявляя о присутствии войск России на границе с Украиной, использует не только секретные данные спецслужб, но и сведения из открытых источников. Об этом 22 ноября заявил журналистам представитель госдепа Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

«Причины наших опасений все вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные — секретные», — сказал он.

По словам представителя американского ведомства, нынешнее беспокойство США связано с тем, как Россия якобы «действовала в прошлом». При этом Прайс ушёл от ответа на вопрос, какой будет реакция Вашингтона в случае обострения обстановки. «Мы не хотим заранее сообщать о наших планах», — объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы стянула к своим границам с Украиной более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года. Он добавил, что эти данные у американской и украинской разведок почти совпадают.

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