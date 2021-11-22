Москва, 22 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарии не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, в Кремле надеются, что ситуация выровняется. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что «скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 22 ноября проехать на всем общественном транспорте можно будет только при наличии QR-кода. Согласно постановлению республиканского правительства, всем гражданам старше 18 лет теперь необходимо предъявить данные о прохождении полного курса вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода.

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