Минск, 22 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день Европейский союз не направил никаких средств Гродненской области Белоруссии, которая занимается организацией гуманитарной помощи беженцам, скопившимся на границе с Польшей. Об этом 22 ноября после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

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Он подчеркнул, что сейчас основную нагрузку по помощи мигрантам взяли на себя представители гражданского общества, бизнеса и волонтёры.

«Понятно, что пребывание в этих условиях требует финансирования. Здесь вопрос больше к международным организациям. Мы оказываем помощь беженцам, — заявил Караник, слова которого приводит агентство БелТА. — Было задекларировано, что Евросоюз на помощь беженцам выделяет 700 тыс. евро. Но пока еще ни одного доллара или евро международной помощи мы не видели».

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Он надеется, что часть расходов впоследствии будет компенсирована из тех денег, которые международное сообщество выделит на помощь беженцам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт. По его словам, когда контактным лицам от ЕС звонит министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, те под формальными предлогами отказываются от работы по ситуации с мигрантами.