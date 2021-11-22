Варшава, , 12:09 — REGNUM Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в интервью Polskie Radio сообщил, что в спецслужбах республики обладают информацией о намерении белорусской стороны «нанести точечные атаки по границе с Польшей».

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

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«В Брузгах, с белорусской стороны границы, появился новый палаточный городок, в котором ночуют иностранцы. Мы считаем, что это будет своеобразный плацдарм для точечных атак, с которыми каждую ночь имеют дело наши солдаты. Ситуация остается напряженной. К нам не поступали никакие сигналы о том, что Белоруссия откажется от этой операции по дестабилизации Польши», — сказал Станислав Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.